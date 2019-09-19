В Счетной палате Ямала грядет важная отставка

Заместитель председателя Счетной палаты ЯНАО Ирина Пряженникова покинет свою должность. Об этом «URA.RU» сообщил источник, подтвердил информацию первый зампредседателя окружного парламента Виктор Казарин.
«На совете Заксобрания было рассмотрено заявление Пряженниковой о сложении с нее полномочий по собственному желанию. Совет принял решение, что заявление будет рассмотрено в заочной форме голосования в сентябре месяце», — отметил в беседе с агентством Казарин.
Он считает, что по итогам решения, в течение недели будет подготовлена процедура заочного голосования. «Все депутаты получат протокол с листком голосования и выскажут свою позицию по этому вопросу», — добавил парламентарий.
В Счетной палате получить оперативный комментарий не удалось.
Ирина Пряженникова работает в Счетной палате региона с 2006 года. Она замещала должности главного специалиста отдела подготовки представлений и предписаний, начальника отдела, помощника председателя, руководителя аппарата. В июне 2012 она стала зампредседателя Счетной палаты ЯНАО. В июне 2018 года окружной парламент вновь назначил ее на эту же должность сроком на шесть лет.