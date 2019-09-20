Захарова ответила на американскую угрозу атаковать Калининград

Мария Захарова назвала заявление американских военных «безответственными» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заявление главнокомандующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана о плане Пентагона атаковать Калининградскую область в Министерстве иностранных дел (МИД) восприняли как угрозу. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Мы квалифицируем это как угрозы», — приводит ее слова РИА «Новости». Она также добавила, что в МИД считают подобные заявления «абсолютно безответственными». Такое выступление только вредит имиджу США, считает Захарова.

Ранее Джеффри Ли Харриган рассказывал о плане, который позволит преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, пишет RT. Губернатор Калининградской области посоветовал людям, делающим подобные высказывания, «учить историю». Военный эксперт рассказал «URA.RU», что в случае реального нападения у американских военных нет шансов пробить систему защиты над регионом.