Захарова ответила на американскую угрозу атаковать Калининград

Заявление главнокомандующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана о плане Пентагона атаковать Калининградскую область в Министерстве иностранных дел (МИД) восприняли как угрозу. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Мы квалифицируем это как угрозы», — приводит ее слова РИА «Новости». Она также добавила, что в МИД считают подобные заявления «абсолютно безответственными». Такое выступление только вредит имиджу США, считает Захарова.
Ранее Джеффри Ли Харриган рассказывал о плане, который позволит преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, пишет RT. Губернатор Калининградской области посоветовал людям, делающим подобные высказывания, «учить историю». Военный эксперт рассказал «URA.RU», что в случае реального нападения у американских военных нет шансов пробить систему защиты над регионом.