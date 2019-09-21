В главном онкоцентре России отреагировали на подготовку врачей к новым массовым увольнениям

В Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Блохина ничего не знают о готовящемся массовом увольнении врачей. Об этом заявили в пресс-службе центра.
«Про увольнение 25 детских онкологов нам ничего не известно. Что касается профессора Менткевича, он не увольняется», — приводит слова представителя больницы РИА «Новости». Отмечается, что профессор выполнял работу исполняющего обязанности заведующего отделением. Сейчас он продолжает трудиться на штатной должности заместителя директора по лечебной и научной работе НИИ детской онкологии.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на замдиректора Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии Максима Рыкова сообщила, что около 20-25 детских онкологов собрались уволиться из НМИЦ. Поводом для массового увольнения якобы стало увольнение профессора Георгия Менткевича, который является одним из основоположников детской онкологии в России.
Ранее Рыков заявил, что в главном онкоцентре России обнаружили плесень в вентиляции. О массовом увольнении врачей стало известно в начале сентябре. Тогда замдиректор Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии объяснял, что это связано с приходом нового директора подразделения — Светланы Варфоломеевой.