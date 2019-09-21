Вице-губернатором ХМАО назначен влиятельный силовик

Экс-руководитель регионального МЧС Александр Тиртока стал заместителем губернатора ХМАО Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Заместителем губернатора ХМАО-Югры назначен экс-руководитель регионального МЧС Александр Тиртока. Соответствующее распоряжение губернатор региона Наталья Комарова подписала 21 сентября.

«К исполнению обязанностей в должности заместителя губернатора Югры Александр Тиртока приступает с 23 сентября», — сообщили в пресс-центре правительства Югры. В новой должности Тиртоке предстоит курировать реализацию приоритетных региональных проектов.

Александр Тиртока возглавлял управление МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу с 2005 по 2018 год. По неофициальной версии, он был отправлен в отставку указом президента РФ Владимира Путина из-за отказа от ротации в другой регион.

Ранее «URA.RU» писало о том, что в югорском правительстве обсуждали будущего руководителя аппарата губернатора Натальи Комаровой. По слухам, с бывшим руководителем регионального МЧС конкурировала директор депсвязей Елена Шумакова.