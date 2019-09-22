В Озерске, Златоусте, в районе горного хребта Уреньга Челябинской области, а также в Перми выпал первый снег. Об этом в соцсетях сообщили местные жители.
На первые зимние осадки местные жители отреагировали неоднозначно. Так, челябинка Марина Селиванова отметила слишком раннее наступление зимы. «Ну… С Новым годом!» — написала она. Однако нашлись и те, кто обрадовался первому снегу. «Ура! Воздух хоть чище станет!» — высказалась Елена Солничко.
По прогнозам синоптиков уральского Гидрометцентра, осадки в виде мокрого снега и дождя в Челябинске и Перми не прекратятся. При этом в дневные часы воздух будет прогреваться до шести-восьми градусов выше нуля. Ночью возможен небольшой минус.
Непогода придет и в Свердловскую область. Дожди с мокрым снегом синоптики прогнозируют 23 и 24 сентября. Ночью возможны заморозки. Средняя температура по региону колеблется в диапазоне от плюс четырех до плюс девяти градусов.