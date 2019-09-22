В ближайшие дни на Урале выпадет снег

Температура воздуха днем составит +5 — +7 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области 23 и 24 сентября пройдут дожди с мокрым снегом, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Об этом сообщает уральский Гидрометцентр на своем сайте.

«Облачно с прояснениями, ночью и днем местами небольшой умеренный дождь, ночью временами с мокрым снегом», — говорится в сообщении. Ночью возможны заморозки. Средняя температура по Свердловской области колеблется в диапазоне от +4 до +9 градусов.

Согласно прогнозу погоды, в Екатеринбурге 23 и 24 сентября температура воздуха днем составит +5 — +7 градусов. Ночью синоптики прогнозируют от 0 до +3 градусов. Также дожди с мокрым снегом ожидаются 26, 27 и 28 сентября в Ямало-Ненецком автономном округе.