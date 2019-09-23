Поклонники «Уральских пельменей» вздремнули в самый разгар выступления Фото: Василий Гришин © URA.RU

Поклонники шоу «Уральские пельмени» уснули во время выступления артистов. Мужчина и женщина, пришедшие на концерт, расположились на втором ряду и решили вздремнуть. Однако это не осталось незамеченным. Пара попала в объектив фотокамеры звездного участника «Уральских пельменей» Вячеслава Мясникова.

«Веселейший концерт!!! Середина. Смеёмся до упаду», — комментирует Мясников поступок уснувших зрителей на своей странице в Instagram.

Ранее Мясников исполнил в сочинском ресторане песню «Мои берега» совместно с другом, музыкантом Ярославом Сумишевским. Артисты посвятили трек поселку Луговой Тюменской области и «всем тем, кто там живет». Позже актер «Уральских пельменей» поделился с подписчиками радостью, что за три дня клип «заработал» три миллиона просмотров.

Артист «Уральских пельменей» не удержался от комментария в адрес уснувших зрителей