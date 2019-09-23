Средняя зарплата в компании, которую содержат регионы Урала, — 1,6 млн рублей

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В «Корпорации развития» работает девять человек, которые в среднем получают больше 1,5 млн рублейФото: Алексей Гущин © URA.RU

Средняя зарплата сотрудников АО «Корпорация развития» (ранее «Урал промышленный — Урал полярный») составляет больше 1,6 млн рублей. Данные опубликованы в единой системе электронной отчетности СБИС. Проекты организации, напомним, финансируют ХМАО и Тюменская область, Ямал отказался от денежных вливаний в структуру.

По информации базы данных, в «Корпорации развития» (КР) сейчас работают 9 человек. Их средняя зарплата — приблизительно 1 млн 613 тыс. рублей.

Гендиректор «Корпорации развития» Сергей Черняев рассказал «URA.RU», что в ведомстве провели «огромную оптимизацию»: «Осталось порядка 5-9 человек. По уровню оплаты труда — это не связано с высоким фондом оплаты труда, ни с премиями. У нас срочные трудовые договоры, и это компенсация отпусков по большей части». Сколько человек работали ранее, Черняев не назвал.

Он уточнил, что правительство ЯНАО является акционером КР, несмотря на информацию о прекращении финансирования структуры. «Ямал не перестает быть акционером. Это можно делать, даже не финансируя и не вкладывая дополнительные средства. Ямал остается крупнейшим акционером, наряду с ХМАО и Тюменской областью», — рассказал Черняев.

По данным «URA.RU», депутата Заксобрания ЯНАО Елену Кукушкину также интересует вопрос финансирования структуры со стороны окружного правительства. Для уточнения будущих вливаний в проекты корпорации депутат отправила запрос в окружной департамент финансов. На момент публикации ответ получен не был. В пресс-службе правительства «URA.RU» пока не прокомментировали тему.

КР появилась под эгидой полпредства в 2006 году для развития экономики Приполярного и Полярного Урала. В 2016 году к компании появилось вопросы о расходовании средств. Уральский полпред Цуканов ранее жестко раскритиковал работу корпорации.

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