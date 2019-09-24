Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь из Тюмени из-за поломки

Из-за поломки самолета Sukhoi пассажиры «Азимута» проведут в Рощино 8 часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На восемь часов перенесен авиарейс перевозчика «Азимут» из Тюмени в Ростов-на-Дону из-за неисправности самолета Sukhoi Superjet-100. Об этом журналисту «URA.RU» сообщили в аэропорту «Рощино».

«Задержка связана с поломкой самолета SSJ-100, на котором должен был осуществляться рейс. Сейчас мы ожидаем прилета борта, тоже Sukhoi, из Краснодара, на котором смогут улететь пассажиры ростовского направления», — рассказали в «Рощино».

Новое время вылета назначено на 14.15. Это время пассажиры проведут в здании аэропорта. Как сообщили в тюменском представительстве авиакомпании «Азимут», им предоставлено горячее питание и вода в «соответствии с международными требованиями перевозок пассажиров». О причинах поломок в представительстве говорить отказались, как и в аэропорту Рощино.

Ранее «URA.RU» сообщало об авиакатастрофе 5 мая в «Шереметьево». Самолет Superjet 100, выполнявший перелет из Москвы в Мурманск, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета, ударился о полосу и загорелся. В результате трагедии погиб 41 человек.