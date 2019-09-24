Пермским пенсионерам пересмотрели прожиточный минимум

Минимальная пенсия в Прикамье вырастет более чем на 200 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Размер прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае изменится с 2020 года. Данные об этом содержатся в документе, опубликованном на портале правовой информации.

«Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2020 финансовый год в размере 8777 рублей», — сказано в законе, подписанном губернатором региона Максимом Решетниковым.

Таким образом, прожиточный минимум пенсионера вырастет на 238 рублей — на 2019 год он был установлен в размере 8 539 рублей. Закон вступает в силу с 1 января следующего года.