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Пермским пенсионерам пересмотрели прожиточный минимум

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, покупатель, продуктовый магазин, супермаркет, покупка
Минимальная пенсия в Прикамье вырастет более чем на 200 рублейФото: Анна Майорова © URA.RU

Размер прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае изменится с 2020 года. Данные об этом содержатся в документе, опубликованном на портале правовой информации.

«Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2020 финансовый год в размере 8777 рублей», — сказано в законе, подписанном губернатором региона Максимом Решетниковым.

Таким образом, прожиточный минимум пенсионера вырастет на 238 рублей — на 2019 год он был установлен в размере 8 539 рублей. Закон вступает в силу с 1 января следующего года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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