МЧС не позволило воспользоваться лазейкой в запрете курения на балконах

МЧС России подтвердило, что с 1 октября россиянам нельзя будет курить на балконах и лоджиях квартир. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Курение на балконе подпадает под категорию „открытого горения“, соответственно, оно тоже будет запрещено», — приводит слова представителя МЧС «Интерфакс». За нарушение правил предусмотрена административная ответственность по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Штраф за курение на балконе может составить до 5 тысяч рублей, передает «Национальная служба новостей».
Ранее правительство РФ утвердило изменения в правилах противопожарного режима. Согласно изменениям, россиянам будет запрещено использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Главред отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев нашел лазейку в запрете. А лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял новые правила в стихотворении собственного сочинения в Instagram.