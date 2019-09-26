МЧС не позволило воспользоваться лазейкой в запрете курения на балконах

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Академ Риверсайд Челябинск, строитель, балкон, новый дом
На балконах и лоджиях квартир будет нельзя использовать открытый огоньФото: Вадим Ахметов © URA.RU

МЧС России подтвердило, что с 1 октября россиянам нельзя будет курить на балконах и лоджиях квартир. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Курение на балконе подпадает под категорию „открытого горения“, соответственно, оно тоже будет запрещено», — приводит слова представителя МЧС «Интерфакс». За нарушение правил предусмотрена административная ответственность по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Штраф за курение на балконе может составить до 5 тысяч рублей, передает «Национальная служба новостей».

Ранее правительство РФ утвердило изменения в правилах противопожарного режима. Согласно изменениям, россиянам будет запрещено использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Главред отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев нашел лазейку в запрете. А лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял новые правила в стихотворении собственного сочинения в Instagram.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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