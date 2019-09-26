Онищенко оценил запрет курения на балконах

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко одобрил идею запретить курение на балконах и лоджиях квартир. Таким мнением чиновник поделился в интервью «Дума ТВ».
«Такое решение оправданно, и, может быть, при исполнении такого решения нужно расширить эти полномочия не только с точки зрения пожарной безопасности, но и с точки зрения административной инспекции», — считает Онищенко. Парламентарий уточнил, что подобное изменение позволит бороться с нарушением «среды обитания для людей».
Кроме того, чиновник считает, что необходимо подключить к работе по этому направлению сотрудников санитарно-эпидемиологического надзора. Онищенко также предлагает внимательнее посмотреть на правоприменительную практику и дополнительно ужесточить ограничения.
Ранее правительство РФ утвердило изменения в правилах противопожарного режима. Согласно изменениям, россиянам будет запрещено использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Руководитель информагентства «Русский табак» Максим Королев нашел лазейку в запрете, однако в МЧС быстро уточнили, как будут работать новые правила.