Экономисты посчитали, сколько государство сэкономило на провале пенсионной реформы

Правительство, провалив пенсионную реформу, смогло сэкономить на гражданах 2,5 триллиона рублей. Рассчеты провел независимый экономист, член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский, отметив, что каждый россиянин в ходе реформы лишился 1,5 млн рублей, которые мог бы получить в старости.
Специалист в интервью «Свободной прессе» отметил, что с момента повышения пенсионного возраста для мужчин до 63 лет и для женщин до 60 лет, государство в ближайшие шесть лет сэкономит еще 2,5 триллиона рублей. «От половины до трех четвертей сделанных людьми пенсионных накоплений останутся у государства. Люди просто не доживут до пенсий», — предполагает экономист.
Жуковский поясняет, что увеличение цифры расчетного периода выплаты пенсий, переход на пенсионные баллы, а также добровольное накопление в размере 6% от зарплаты, все равно в итоге будет распределяться на увеличивающийся расчетный период «дожития» пенсионеров, а значит, денежная выплата будет неизбежно уменьшаться.
«Новая пенсионная формула в большей части зависит от стоимости базовых баллов, поскольку расчет осуществляется в них. А правительство каждый год эту стоимость пересматривает. И поскольку объективной методики по этому вопросу пока не существует, все осуществляется исключительно по доброй, так сказать, воле правительства», — добавляет руководитель департамента социального развития аппарата Федерации независимых профсоюзов России, кандидат экономических наук Константин Добромыслов.
«По сути, сказали людям — ребята, даже те пенсионные накопления, которые у вас остались, не ваши, а наши, так что не вы, а мы сами решим, сколько вы сможете поиметь с ваших же денег. Это, безусловно, выглядит по-жульнически», — резюмирует Жуковский.
Ранее Минфин выступил с презентацией новой системы пенсионных накоплений, участие в которой добровольное. Законопроект получил рабочее название «о гарантированном пенсионном продукте» и уже направлен на согласование в Минтруд. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что новая система накопительных пенсий может не заработать, потому что значительной части россиян нечего откладывать.