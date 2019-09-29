Телеведущий Соловьев рассказал, зачем приезжал в Екатеринбург

Владимир Соловьев выступал у бизнесмена Андрея Симановского Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Телеведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев приезжал в Екатеринбург, чтобы выступить в «Сима-ленде». Об этом «URA.RU» рассказал сам Соловьев.

«Приезжал по приглашению, чтобы выступить на мероприятии у друга, владельца „Сима-ленда“ Андрея Симановского», — рассказал Соловьев. По его словам, он мог и не заезжать в центр Екатеринбурга, потому что гипермаркет расположен неподалеку от аэропорта, но все-таки решил посетить сквер на Октябрьской площади.

«Всех бесов разогнал. Было несколько бегунов, пара новобрачных. Говорят, обычно погода отнюдь не такая, как была вчера. В целом очень красиво. У меня всегда хорошие впечатления от Екатеринбурга, потому что здесь все мои друзья, которые делом занимаются — тяжело и много работают», — заключил телеведущий.

Ранее «URA.RU» писало, что Соловьев приехал в Екатеринбург в поисках бесов. Именно Соловьев в середине мая в эфире «Вести FM» назвал «наследниками бесов» протестующих в сквере у драмтеатра.

С 13 по 19 мая в Екатеринбурге проходили стихийные акции протеста против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера у театра драмы. Президент России Владимир Путин предложил горожанам выбрать место для храма путем телефонного опроса. Вердикт местных жителей будет известен 13 октября, напоминает RT. В бюллетене будут две потенциальные площадки: участок под Приборостроительным заводом и территория за Макаровским мостом, пишет агентство Nation News.