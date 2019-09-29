На согласованный властями митинг в Москве вышли 20 тысяч человек

На проспекте Академика Сахарова в Москве 29 сентября проходит согласованный с властями митинг «Отпускай» в поддержку политзаключенных. Акцию организовала незарегистрированная Либертарианская партия (ЛПР). По данным «Белого счетчика», в митинге принимают участие 17,8 тысячи человек, по информации МВД — около 20 тысяч.
Мероприятие в своем Twitter анонсировал член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов. В митинге принимают участие блогер Алексей Навальный, глава ФБК Иван Жданов и другие оппозиционеры. Жданов со сцены призывал защитить Фонд борьбы с коррупцией от уголовного дела. Напомним, фонд обвиняют в легализации средств, якобы полученных преступным путем.
Организаторы анонсировали выступление на акции группы «Несчастный случай» и Алексея Кортнева, а также нового музыкального коллектива — группы «Хадн Дадн». В частности, об этом на своей странице в Twitter написал участник панк-группы Pussy Riot, издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, удивив своих подписчиков, которые задались вопросом — «митинг это или партийный концерт». По слухам, гонорары звезд, выступающих на митингах, достигают нескольких миллионов рублей.
Ранее «URA.RU» рассказало о ключевой фигуре Либертарианской партии Михаиле Светове. Сейчас он проводит тур по регионам, сопоставимый с президентской кампанией директора Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.