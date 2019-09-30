В деле уктусского маньяка появилась важная улика

Тела девушек нашли на склоне грибники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В деле о двойном убийстве на горнолыжном комплексе «Уктус» в Екатеринбурге появилась важная улика. Появилась информация об оружии, из которого были застрелены две девушки.

«На прошлой неделе к нам обратился гражданин, который предоставил информацию об оружии, из которого были убиты девушки. По предварительным данным, орудие убийства ранее было похищено у заявителя. В деле уже появился подозреваемый», — сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.

Официально следствие пока не сообщает подробностей. «По делу ведется усиленная работа», — коротко ответил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Ранее агентство сообщало, что 28-летняя Наталья Кузнецова и 29-летняя Ксения Солтанова были расстреляны на склоне горнолыжного комплекса «Уктус» вечером 25 августа 2018 года. Их тела нашли утром следующего дня прохожие. Солтанова была мертва. Кузнецову в тяжелом состоянии госпитализировали, но 1 сентября она скончалась. Вскрытие показало, что убийца выстрелил в голову Натальи пять раз, а Ксении трижды. В помощь свердловским следователям приезжали московские коллеги. Кроме того, Сбербанк, где работала Солтанова судебным юристом, приглашал из Москвы частных сыщиков. При поиске подозреваемого следователи проверяли всех, чей сигнал сотового телефона показал биллинг в районе убийства в то время.

Ксения Солтанова погибла на месте Фото: Ксения Солтанова, ВК