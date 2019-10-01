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В Югре назначен новый глава Росприроднадзора. Это чиновник из мэрии Нижневартовска

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание Думы города. Сургут, чиновник, портфель депутата, рука с портфелем
Официально Владимир Кайгородов значится и. о. главы управления до окончания реорганизации РосприроднадзораФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югре назначен новый исполняющий обязанности главы регионального управления Росприроднадзора — им стал экс-начальник управления природопользования и экологии администрации Нижневартовска Владимир Кайгородов. Эту информацию «URA.RU» подтвердил сам чиновник.

«Я возглавил управление до окончания процедуры реформирования», — сообщил корреспонденту «URA.RU» Кайгородов. В какие сроки этот процесс должен быть завершен, он пояснить затруднился. В пресс-службе Росприроднадзора заявили, что все мероприятия по реорганизации северо-уральского управления, куда входит Югра, Ямал и Тюменская область должны быть закончены в середине октябре. «До этого времени мы никакие кадровые решения не комментируем», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее «URA.RU» сообщало, что от должности исполняющего обязанности управления РПН по Югре был отстранен Александр Федяев, который занимал этот пост около года, он перешел в ранг одного из заместителей ведомства.

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© Служба новостей «URA.RU»
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