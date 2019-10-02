Звезда сериала «Счастливы вместе», «задержанная» с кокаином, сорвала Малахову «Прямой эфир»

Актриса Наталья Бочкарева, известная по роли в сериале «Счастливы вместе», сорвала программу «Прямой эфир», которую ведет Андрей Малахов. Об этом рассказал экс-участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев.
Выпуск собирались посвятить задержанию Бочкаревой с наркотическими веществами. «Героиня, Наташа Бочкарева, попавшая в историю, просто пропала и не явилась на эфир, который должен был быть прямым на всю страну, без записи», — написал Солнцев на своей странице в Instagram.
Экс-участник «Дом-2» уточнил, что шоу пытались записать дважды, но Бочкарева пропустила оба раза. Солнцев отмечает, что было несколько предположений, куда могла пропасть артистка. «Версии были разные, от — испугалась, до — заболела», — подытожил он.
Ранее СМИ сообщили о задержании Бочкаревой. По данным телеканала РЕН ТВ, полиция обнаружила у актрисы сверток с кокаином, который она якобы прятала в нижнем белье. Сообщалось, что в отношении звезды возбуждено уголовное дело. Позже поведение артистки объяснил нарколог, уточняет
Сама же актриса в разговоре с «URA.RU» категорически опровергла информацию о том, что ее задержали в Москве со свертком кокаина. Актриса утверждает, что появившееся в прессе видео ее «задержания» с наркотиками было смонтировано.