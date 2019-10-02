На Ямале открылись новые авиарейсы на Sukhoi Superjet 100

Авиакомпания «ИрАэро» начнет выполнять рейсы из аэропорта Нового Уренгоя в московский аэропорт Внуково и до ямальского поселка Сабетта. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
«Для обеспечения регулярности полетов авиакомпания „ИрАэро“ приняла решение разместить борт Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) для постоянного базирования в аэропорту Новый Уренгой», — говорится в сообщении.
Рейсы из Нового Уренгоя во Внуково будут выполняться с 6 ноября три раза в неделю в 18:00: по средам, пятницам, воскресеньям, а в обратном направлении — в 01:55 по понедельникам и четвергам и в 02:50 по субботам. Время в пути составит 3,5 часа. Кроме того, авиакомпания будет совершать перелеты Новый Уренгой—Сабетта—Новый Уренгой для доставки вахтового персонала. Перелеты запланированы с 27 октября шесть раз в неделю — все дни, кроме воскресенья. Время в пути 1 час 10 минут. Перелеты по обоим направлениям авиакомпания будет выполнять на Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 человек.
Ранее «URA.RU» сообщало, что авиакомпания «Аэрофлот» с осени отменит рейс Салехард—Москва. В окружном департаменте сообщали, что ведутся переговоры с потенциальными авиаперевозчиками, которые смогут занять высвободившийся слот.