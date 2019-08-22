На Ямале ищут замену «Аэрофлоту»

После отмены рейса «Аэрофлота» Салехард-Москва власти Ямала ищут новых перевозчиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Ямала ищут перевозчика, который будет выполнять рейс Салехард — Москва, сообщили «URA.RU» в департаменте транспорта округа. Ранее по этому маршруту летали самолеты «Аэрофлота», но компания объявила об отмене перевозок с конца октября.

«Это коммерческий маршрут, он не субсидируется из бюджета округа. Сегодня ведутся переговоры с потенциальными авиаперевозчиками, которые смогут занять высвободившийся слот», — сообщили «URA.RU» в дептрансе. По данным «Север-пресс», переговоры идут с «Аэрофлотом», S7, Utair (эти авиакомпании уже выполняют различные рейсы из городов округа).

По маршруту Салехард — Москва сейчас летают только два авиакомпании: «Ямал» и «Аэрофлот». Билеты последнего перевозчика с 27 октября уже нельзя купить. Ранее «URA.RU» сообщало, что из-за отмены «Аэрофлотом» маршрута цены на билеты АК «Ямал» могут вырасти. Так, на сайте ямальской авиакомпании указано, что цена на билет эконом-класса 27 октября составляет 12 995 рублей, что почти на две тысячи рублей больше, чем днем ранее. В дептрансе заверили, что прорабатывают все варианты, чтобы ямальцы могли летать в столицу по доступным ценам.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время общения с жителями Ямальского района пообещал, что авиабилеты на вертолетные перевозки до Салехарда также станут дешевле. Для этого окружная субсидия должна составлять не 75%, а 90-95% от стоимости поездки.