Свердловскому управлению ФСБ представили нового начальника

Личному составу УФСБ по Свердловской области представили нового начальника — генерал-майора Алексея Зиновьева. Для церемонии специально из Москвы прибыли руководители ФСБ. Имена приезжих не раскрываются.
В пресс-службе УФСБ области уточнили, что Зиновьев назначен на Урал указом президента РФ 16 сентября. «Предыдущий начальник, генерал-лейтенант Александр Вяткин, возглавлявший управление с 2012 по 2019 годы, переведен к новому месту службы в Москву», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе.
Ранее «URA.RU» сообщало, что 46-летний Алексей Зиновьев начинал карьеру оперуполномоченным УФСБ по Курганской области, позже возглавлял подразделение Центрального аппарата ФСБ России. С 25 августа 2015 года был руководителем УФСБ по Тульской области, а в 2016 году ему присвоили звание генерал-майора.
Зиновьева называют очень влиятельным человеком, намекая на его связи в Москве. Его предшественник Александр Вяткин, которому 11 мая исполнилось 62 года (предельный возраст для генерал-лейтенантов составляет 60 лет), по данным агентства, перешел на работу в подразделение ГК «Росатом» в Москве.