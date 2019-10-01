Нового начальника свердловского УФСБ представят «своим», а затем и власти

Приезд нового руководителя в УФСБ пока не готовы комментировать Фото: сайт УФСБ по Тульской области

Новый начальник свердловского УФСБ по Свердловской области Алексей Зиновьев будет представлен коллективу управления в среду, 2 октября. Позже на этой же неделе силовика могут представить властям округа, региона и Екатеринбурга. Об этом «URA.RU» рассказал осведомленный источник в обладминистрации.

Официально, впрочем, о прибытии нового руководителя пока не сообщается. «В рамках ротации, проводимой в ФСБ России, начальник управления генерал-лейтенант Вяткин Александр Петрович переведен к новому месту службы в Москву. Обращаем ваше внимание, что на сегодняшний день пресс-служба не располагает информацией о назначении нового руководителя. При поступлении официально подтвержденных данных будут даны соответствующие комментарии», — пояснили в пресс-службе УФСБ.

Генерал-майор Алексей Зиновьев, до недавнего времени возглавлявший УФСБ по Тульской области, был переведен на Урал в середине сентября. Его предшественник Александр Вяткин, которому 11 мая исполнилось 62 года (предельный возраст для генерал-лейтенантов составляет 60 лет), по данным агентства, перешел на работу в подразделение ГК «Росатом» в Москве.