02 октября 2019

Чеченец, заплакавший на свадьбе сестры, извинился перед Кадыровым

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XXVIII съезд партии
Перед Рамзаном Кадыровым вновь извинились за нарушение свадебных традицийФото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Чечни, который пришел на свадьбу к своей сестре и заплакал, извинился перед главой республики Рамзаном Кадыровым за «нарушение чеченского этикета на массовых мероприятиях».

«Ролики с плачущими на свадьбах мужчинами, провожающими своих сестер в день их замужества, — абсолютно недопустимые явления для чеченского общества. <…> Те, кто идет поперек всех обычаев и традиций, должны отвечать за свои действия и слова», — сказано в описании к видео с извинениями молодого человека в соцсетях. По данным интернет-пользователей, принести извинения перед Рамзаном Кадыровым и всем чеченским народом парню пришлось под давлением общественного мнения.

Отмечается, что молодой житель Чечни нарушил свадебные традиции и тем, что присутствовал на торжестве, и тем, что проявил на свадьбе сестры недопустимо много эмоций.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с представителями министерств и ведомств республики показал видео, на котором взрослый мужчина находится на свадьбе рядом с невестой. Кадыров раскритиковал его поведение, отметив, что не позволит пренебрегать чеченскими традициями. Позже житель опубликовал видео с извинениями.

В разговоре с корреспондентом «URA.RU» чеченец заявил, что готов извиниться перед главой республики еще раз, если это потребуется. Политологи же полагают, что, заставляя жителей республики извиняться за нарушение свадебных традиций, Кадыров может набирать дополнительные политические очки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

В социальных сетях и не только, возрастает волна недовольства жителей Чечни недостойным поведением некоторых людей на чеченских свадьбах. Жители выражают возмущение, требуя соблюдения традиционных устоев и призывают прекратить нарушение чеченского этикета на массовых мероприятиях. Ролики с плачущими на свадьбах мужчинами, провожающими своих сестер в день их замужества - абсолютно недопустимые явления для чеченского общества. Есть свод неписанных правил поведения на свадьбе, соблюдение которых позволяет нам сохранять свой менталитет и особую культуру. Те же кто идет поперек всех обычаев и традиций должны отвечать за свои действия и слова, чтобы такое впредь не повторялось никем и нигде на чеченских свадьбах! #Чечня#новости#свадьба#интересное#извинения

Публикация от ПРО ЧЕЧНЮ И НЕ ТОЛЬКО (@pro_chechnya)

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...