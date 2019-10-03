Чеченец, заплакавший на свадьбе сестры, извинился перед Кадыровым

Перед Рамзаном Кадыровым вновь извинились за нарушение свадебных традиций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Чечни, который пришел на свадьбу к своей сестре и заплакал, извинился перед главой республики Рамзаном Кадыровым за «нарушение чеченского этикета на массовых мероприятиях».

«Ролики с плачущими на свадьбах мужчинами, провожающими своих сестер в день их замужества, — абсолютно недопустимые явления для чеченского общества. <…> Те, кто идет поперек всех обычаев и традиций, должны отвечать за свои действия и слова», — сказано в описании к видео с извинениями молодого человека в соцсетях. По данным интернет-пользователей, принести извинения перед Рамзаном Кадыровым и всем чеченским народом парню пришлось под давлением общественного мнения.

Отмечается, что молодой житель Чечни нарушил свадебные традиции и тем, что присутствовал на торжестве, и тем, что проявил на свадьбе сестры недопустимо много эмоций.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с представителями министерств и ведомств республики показал видео, на котором взрослый мужчина находится на свадьбе рядом с невестой. Кадыров раскритиковал его поведение, отметив, что не позволит пренебрегать чеченскими традициями. Позже житель опубликовал видео с извинениями.

В разговоре с корреспондентом «URA.RU» чеченец заявил, что готов извиниться перед главой республики еще раз, если это потребуется. Политологи же полагают, что, заставляя жителей республики извиняться за нарушение свадебных традиций, Кадыров может набирать дополнительные политические очки.