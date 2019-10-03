У компании, которую содержат регионы Урала, заблокировали счета

ФНС приостановила операции по счетам «Корпорации развития» в шести банках Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила операции по банковским счетам «Корпорации развития» (ранее «Урал промышленный — Урал полярный»). Информация об этом содержится на сайте ведомства в разделе «Информирование банков о состоянии обработки электронных документов».

«По данным ФНС, на 1 октября 2019 года для АО „Корпорация Развития“ имеются действующие решения о приостановлении операции по банковским счетам», — указано в системе отчетности СБИС. Так, все действия приостановлены по счетам в Сбербанке, СКБ-Банке, Газпромбанке, Росбанке, Альфа-Банке и Совкомбанке. При этом не уточняется, что стало причиной.

Получить оперативные комментарии в офисах корпорации и у гендиректора Сергея Черняева не удалось. Там не ответили на звонки корреспондента «URA.RU».

«Корпорация развития» была создана под эгидой полпредства президента в УрФО в 2006 году для развития экономики и инфраструктуры Приполярного и Полярного Урала. На данный момент ее акционерами являются ХМАО, ЯНАО и Тюменская область. Ямал совсем недавно отказался от денежных вливаний в структуру, тогда как другие регионы продолжают финансировать ее. Работу организации не раз критиковали из-за неэффективного использования средств. Уральский полпред Николай Цуканов также высказывал претензии к работе «Корпорации развития».