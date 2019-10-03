Челябинскую «Роспечать» банкротят из-за долга московских олигархов

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск банка «Траст», который запустил процедуру банкротства челябинского АО «Роспечать». Руководство «Роспечати» обвинило в образовавшемся долге бывших владельцев Дмитрия Ананьева — бывшего члена Совета Федерации от Ямала и его брата Алексея, которых заочно арестовали за присвоение средств в особо крупном размере.
«Если управляющий найдет вариант оздоровления, например инвестора, будем работать, если нет, будем распродавать активы», — рассказал «Коммерсанту» гендиректор «Роспечати» Константин Федоринин. По его словам, «Роспечать» будет и дальше работать, пока временный управляющий не решит судьбу сети. Он добавил, что в распоряжении сети ларьков находится примерно 300 торговых объектов. «Не знаю, хватит ли этого, чтобы расплатиться», — заключил Федоринин.
В банке «Траст» также обвинили Ананьевых в банкротстве «Роспечати», потому что те создали холдинг «Медиа 3» и представили челябинскую сеть в качестве поручителя и залогодателя. «61 млн руб. — это просроченная задолженность. Общий долг данного заемщика — 2,5 млрд руб.» — сообщили в отделе коммуникаций «Траста».
«Роспечать» в Челябинской области была акционирована в конце девяностых годов. Из-за конфликтов с местными властями владельцы АИ «Ариа-АиФ» продали активы бизнесменам Дмитрию и Алексею Ананьевым, владевшим активами «Промсвязьбанка», у которого в 2017 году Центробанк отозвал лицензию. В сентябре Басманный суд Москвы заочно арестовал члена Совета Федерации от Ямала Дмитрия Ананьева и его брата Алексея за то, что они растратили более чем 100 млрд рублей.