Медики обвинили Грудинина в моральной нечистоплотности

Павел Грудинин ставит под сомнение компетентность врачей МОНИКИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бизнесмен Павел Грудинин является «морально нечистоплотным» из-за методов, к которым он прибегает в суде против своей супруги-инвалида. Об этом заявил председатель центрального комитета профсоюза работников здравоохранения РФ, заслуженный врач России Михаил Кузьменко.

«Как простой гражданин, я не приемлю такие способы обеспечения своих материальных, имущественных прав, считаю их морально нечистоплотными», — заявил Кузьменко в открытом письме, которое имеется в распоряжении редакции «URA.RU».

Кузьменко таким образом отреагировал на претензию Грудинина в адрес Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени Владимирского. Врач отметил, что вышеупомянутые действия «явно не красят» Грудинина, который ставит под сомнение компетентность врачей МОНИКИ из-за иска в суд.

Ранее «URA.RU» писало, что Грудинин пытается лишить экс-супругу инвалидности, чтобы оставить ее без денег. Бизнесмен настаивает на том, что экс-супруга сделала себе инвалидность, чтобы присвоить себе две трети его имущества. Председатель «Национального родительского комитета» Ирина Волынец полагает, что бракоразводный скандал ставит крест на карьере Грудинина.