Украинские власти назвали дату нового обмена заключенными с Россией

Новый «масштабный обмен» удерживаемыми лицами между Россией и Украиной может пройти уже через несколько дней. С таким заявлением выступил глава украинского МИДа Вадим Пристайко.
«Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, и это буквально на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен», — заявил высокопоставленный чиновник в прямом эфире ток-шоу «Право на власть» на канале ТСН. Списки на обмен со стороны Украины уже проработаны и подготовлены, однако оглашаться они пока не будут (решение держать списки в тайне принял президент страны Владимир Зеленский). Правда, никаких иных подробностей предстоящего обмена украинский министр не привел.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков официально заявил «URA.RU» о том, что Россия и Украина действительно могут провести второй раунд обмена заключенными.
7 сентября Россия совершила обмен задержанными и заключенными с Украиной в формате «35 на 35». На родину вернулся россиянин, главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, напоминает RT. Украина в свою очередь получила моряков, участвовавших в конфликте в Керченском проливе, а также кинорежиссера Олега Сенцова, которого обвиняли в терактах в Крыму. Украинский лидер Владимир Зеленский лично поприветствовал освобожденных, а вот президент РФ Владимир Путин этого не сделал.