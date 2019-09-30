Звезда сериала «Счастливы вместе», «задержанная» с кокаином, оказалась злостной нарушительницей ПДД

Снимавшаяся в сериале «Счастливы вместе» актриса Наталья Бочкарева, которую ранее, по данным СМИ, задержали с кокаином, получила 67 штрафов за нарушение правил дорожного движения (РДД). Часть из этих штрафов артистка так и не оплатила.
«После того, как полицейские остановили автомобиль, за рулем которого, по некоторым данным, была Наталья Бочкарева, она отказалась от освидетельствования. Штраф за данное нарушение датируется 28 сентября 2019 года. Он не оплачен. Всего же у актрисы 67 штрафов на 25 750 рублей. Из них у Бочкаревой неоплаченные штрафы на сумму 5500 рублей», — пишет «Комсомольская правда».
Ранее СМИ сообщили о задержании Бочкаревой. По данным телеканала РЕН ТВ, полиция якобы обнаружила у актрисы сверток с кокаином, который она якобы прятала в нижнем белье. Сообщалось, что в отношении звезды возбуждено уголовное дело. Сама же актриса в разговоре с «URA.RU» категорически опровергла информацию о том, что ее задержали в Москве со свертком кокаина. Актриса утверждает, что появившееся в прессе видео ее «задержания» с наркотиками было смонтировано.