Необходимость публично извиняться перед Кадыровым назвали «особенностью» Чечни

В последнее время количество публичных извинений перед Рамзаном Кадыровым начало зашкаливать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Публичные извинения перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым можно назвать «особенностью» этой республики. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «URA.RU» высказал журналист, экс-член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Максим Шевченко.

«У чеченцев довольно-таки своеобразная этика. Я присутствовал на чеченских свадьбах — это очень особенное мероприятие не для слабых духом и телом людей, которое не похоже ни на русские, ни на дагестанские свадьбы. Например, на чеченских свадьбах жених с невестой вообще не стоят рядом и даже не встречаются, для каждого из новобрачных есть отдельные помещения. Поэтому я не буду давать никаких рекомендаций чеченскому народу о свадебных традициях», — пояснил Шевченко.

По словам журналиста, причиной публичных извинений жителей Чечни перед Кадыровым можно назвать то, что чеченцы являются «общинным народом». «В селе есть разные участки, закрепленные за семьями. Каждый год чеченские семьи „перемещались по кругу“, чтобы никакая конкретная семья сильно не богатела и не беднела. Нам, русским, не понять некоторых особенностей этого народа. Ведь, для того, чтобы понять чеченцев, нужно знать их язык и этикет, чем русские похвастать не могут. Чеченцы — не совсем обычный народ», — подчеркнул он.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что 24 сентября Рамзан Кадыров жестко раскритиковал опубликованные в соцсетях свадебные видео и заявил, что не позволит жить в Чечне нарушителям местных обычаев. Он осудил жителя Чечни, который снялся на видео вместе с дочерью в день ее свадьбы. Сам мужчина записал видео с извинениями за «недостойный поступок». Последним публичные извинения чеченцам принес молодой человек, который расплакался на свадьбе своей сестры. До этого извиняться перед Кадыровым пришлось и самому Максиму Шевченко, правда, речь здесь шла совсем не о нарушений традиций: журналист принес извинения за высказывание о главе Чечни в своем блоге.