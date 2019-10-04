На место уволенного губернатором мэра челябинского города претендуют трое

Мэр Златоуста Вячеслав Жилин ушел под давлением населения и губернатора Фото: Марина Молдавская © URA.RU

новость из сюжета В Златоусте выбирают нового мэра

На пост мэра Златоуста к вечеру 4 октября претендуют три кандидата. Об этом сообщили «URA.RU» в конкурсной комиссии.

«Документы подали заместитель гендиректора завода заместителя гендиректора ООО „Завод Стройтехника“ Сергей Лукьянов и председатель ассоциации управляющих компаний Златоуста, директор ООО „УК ЖЭК №2“ Владимир Воловников», — рассказали в комиссии.

Первым кандидатом стал челябинский бизнесмен Виктор Легенчук, который ранее участвовал в конкурсе по выборам мэра Челябинска. Он возглавляет ООО «Аргус Групп М», занимающееся продажей ножей, мебели и товаров для быта.

Фаворитом кампании в городе по-прежнему считают бывшего начальника муниципальной милиции и вице-мэра Максима Пекарского, ныне возглавляющего службу безопасности местной пищевой компании «Смарт». Он, как и другие претенденты на кресло ушедшего в отставку по требованию губернатора Алексея Текслера экс-мэра города Вячеслава Жилина, могут подать документы до вечера 7 октября.

21 октября конкурсная комиссия соберется в правительстве региона и решит, кто из кандидатов будет допущен до выборов. Спустя два дня они презентуют свои программы развития Златоуста, а 24 октября городские депутаты соберутся на внеочередное заседание, чтобы выбрать главу из числа прошедших этот этап.