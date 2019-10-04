Россия рассчитывает на поддержку Козицына в борьбе за международный проект в Екатеринбурге

Екатеринбург представляет сильнейший женский баскетбольный клуб России и Европы — УГМК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбург станет претендентом на проведение женского Кубка мира по баскетболу в 2022 году. Об этом говорится на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).

«В плане целесообразности никаких вопросов нет: на территории нашей страны никогда не проходили чемпионаты мира по баскетболу. И наша заявка была единогласно поддержана всеми членами Комиссии», — объяснил президент РФБ Андрей Кириленко. Он отметил, что для подачи заявки на проведение такого крупного международного турнира необходима правительственная гарантия. По его словам, придется собрать много документов и решить многие технические моменты.

Кириленко рассказал, что сейчас реальным конкурентом России в борьбе за право проведения турнира может быть Австралия, так как последний Кубок мира проходил на европейском континенте — в Испании. Кроме того, к борьбе может подключиться Китай. Все необходимые документы Россия должна подать в FIBA (Международная федерация баскетбола) до февраля 2019 года. Решение о месте проведения Кубка мира-2022 среди женских команд будет принято в марте следующего года на заседании Центрального Бюро FIBA.

Выбор Екатеринбурга в качестве города для турнира такого уровня логичен, ведь в столице Урала базируется сильнейший женский баскетбольный клуб России и Европы, президентом которого является глава УГМК Андрей Козицын. Клуб УГМК является 13-кратным чемпионом РФ, 5-кратным победитель Евролиги, трехкратным обладатель Суперкубка Европы и 9-кратным обладатель Кубка России. УГМК уже проводил в Екатеринбурге финал женской Евролиги в 2011, 2013, 2014 и 2017 годах, и эксперты тогда высоко оценивали уровень организации турнира в столице Урала.

Если заявка Екатеринбурга будет одобрена, то Кубок мира скорее всего проведут на будущей арене ХК «Автомобилист». По словам гендиректора УГМК Андрея Козицына, если строительство пойдет по плану, то новая арена на 15 тысяч мест будет готова к 2022 году.