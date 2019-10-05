Вор Гули сбежал от врагов в Катар

До недавнего времени Лоту Гули проживал в Турции Фото: Страница Назира Салифова в Instagram @lotu_quli_bakinski

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Известный вор в законе Надир Салифов (Лоту Гули) решил сменить место жительства и переехать из Турции в Катар. Об этом «URA.RU» рассказал источник в криминальном мире.

«По некоторым данным, Лоту Гули получил вид на жительство в государстве Катар при помощи спецслужб и будет обитать там под их охраной», — поведал собеседник агентства. По информации инсайдера, у воровского сообщества накопилось множество вопросов к Салифову. В частности, в криминальных кругах недовольны тем, что Гули выставляет свою жизнь напоказ в социальных сетях.

Авторитеты несколько недель подряд вызывают Салифова на «воровскую сходку», однако тот избегает встречи, меняя номера телефонов и место жительства. Предполагается, что именно из-за нападок вор в законе решил переехать в Катар.

Надир Салифов действительно активно ведет свои аккаунты в соцсетях: например, в конце сентября он выложил видео, на котором танцует с неизвестной женщиной на праздничном вечере. Экс-начальник криминальной милиции Евгений Харламов, комментируя для «URA.RU» эту публикацию, рассказал, что современные криминальные авторитеты стали иначе относиться к вопросу освещения личной жизни.

Также в последнее время у Салифова обострился конфликт с вором в законе Бадри Когуашвили. Как сообщали «URA.RU» эксперты, война двух авторитетов может обернуться смертью одного из них.