Ямальцев ждет изменение цен на авиабилеты

Правительство подготовит список новых субсидируемых рейсов осенью 2019 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство Ямала увеличит число субсидируемых рейсов авиакомпании «Ямал» и компенсирует отказ «Аэрофлота» от выполнения рейса Москва — Салехард. Об этом губернатор округа Дмитрий Артюхов заявил во время общения с ямальцами в прямом эфире в социальной сети Instagram.

«Действительно, наш национальный перевозчик („Аэрофлот“) закрывает свою деятельность в Салехарде. Со 2 ноября мы замещаем его. Примерно в то же время будет летать наш перевозчик (авиакомпания „Ямал“, — прим. ред.). Более того, не хочу забегать вперед, решение будем принимать в октябре—ноябре, но со следующего года увеличим количество рейсов, которое будут субсидироваться. По многим из них уменьшим стоимость», — рассказал глава региона. Позже пользователи уточнили у Артюхова о субсидиях на конкретные рейсы. По словам губернатора, на перелеты в Санкт-Петербург уже планируется выделение субсидии. Также разрабатываются меры по снижению стоимости перелетов в Тюмень.

Ранее «URA.RU» сообщало, что «Аэрофлот» отменил рейсы по ключевому маршруту для округа Салехард — Москва. 4 октября стало известно, что авиакомпания «Ямал» вводит дополнительные рейсы по этому направлению. Перелеты по маршруту будут ежедневными. Вылетать самолет из столицы Ямала будет утром, а обратный рейс будет совершаться уже вечером.