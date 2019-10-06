05 октября 2019
04 октября 2019
03 октября 2019

В Ноябрьске раскрыли причину задымления в городе. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в цехе изготовления акриловых ванн по адресу Труда, 9а. Екатеринбург, дым, электричка, пожар, город екатеринбург, мост на бебеля
Очевидцы сообщали о плотном дыме в НоябрьскеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) на территории предприятия «Энерго-Газ-Ноябрьск» произошло возгорание строительного мусора. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе предприятия. Также информацию подтвердили в окружном ГУ МЧС.

Ранее в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Происшествия Ноябрьск» пользователи сообщили, что, предположительно, на территории предприятия произошел пожар. Очевидцы отмечали, что «полгорода затянуло черным дымом».

В пресс-службе предприятия агентству сообщили, что при проведении подрядчиком монтажных работ загорелся мусор. «В его составе был пенопласт, из-за которого и возникло столько дыма. Масштабы возгорания были невелики. Прибывшие пожарные быстро ликвидировали возгорание. Ущерба не было, никто не пострадал», — пояснила собеседница «URA.RU».

В ГУ МЧС по ЯНАО агентству уточнили, что пожар произошел на территории неэксплуатируемого склада. «Площадь возгорания составила 20 кв. м. Угрозы рядом стоящим зданиям не было. Погибших или пострадавших нет», — отметили в пресс-службе ведомства.

Социальная сеть «ВКонтакте», группа «Происшествия Ноябрьск»

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...