Бывший главный налоговик Ямала хочет стать мэром Салехарда

На конкурс по отбору кандидатов на должность мэра Салехарда уже заявилось четыре человека Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

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Помощник руководителя Счетной палаты ЯНАО Павел Харченко стал четвертым кандидатом на должность главы Салехарда. Необходимые документы претендент подал 7 октября, сообщил источник «URA.RU».

Получить оперативные комментарии в пресс-службе мэрии и гордуме не удалось.

Павел Харченко перед тем, как перейти на работу в Счетную палату ЯНАО, работал в окружной налоговой службе. В ноябре 2018 года он покинул пост начальника окружного подразделения ведомства. По официальной версии, у него истек срок контракта и руководство службы не стало его продлевать. Собственные источники «URA.RU» еще до официальной отставки Харченко рассказывали, что ему уже приготовлено место в правительстве ЯНАО, однако сразу это назначение не произошло.

Ранее «URA.RU» сообщало, что документы на конкурс уже подали директор ямальского окружного молодежного центра Павел Титов, гендиректор Салехардской дирекции единого заказчика Алексей Нога и начальник управления имущественных отношений администрации Салехарда Сергей Кондаков.

Также инсайдеры агентства уточняли, что заявиться на конкурс могут эксперт-консультант окружного департамента внешних связей Алексей Титовский, замглавы администрации Салехарда по вопросам городского хозяйства Александр Воробьев и финалист кремлевского конкурса «Лидеры России» из Ставрополя Вячеслав Агаджанов. По информации источников «URA.RU», действующий глава окружной столицы Иван Кононенко не будет участвовать в конкурсе.