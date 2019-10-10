Курганский губернатор оставит оскандалившуюся чиновницу в правительстве

Татьяна Менщикова сохранит свой пост Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков удовлетворен работой социального блока правительства и не планирует в нем кадровые перестановки. Об этом Шумков заявил в интервью во время рабочей поездки в Москву. Это означает, что свой пост сохранит замгубернатора по соцполитике Татьяна Менщикова. Ей прочили отставку после скандала с фельдшером, на которую чиновница набросилась с обвинениями в ответ на жалобу на низкую зарплату.

«Практически все сферы нуждаются в кадровом усилении. По соцполитике мы более-менее начинаем устойчиво [работать] — провели, надеюсь, последние замены по департаменту», — цитирует ТАСС Шумкова.

Татьяна Менщикова курирует работу медицины и образования в Зауралье. Департамент здравоохранения Зауралья, который возглавляет Лариса Кокорина, также оказался в центре скандала из-за закрытия филиала Курганского областного противотуберкулезного диспансера в пригороде Кургана. Историей заинтересовался «Альянс врачей». Про ситуацию сняли фильм, 14 октября в Кургане пройдет пресс-конференция организации.