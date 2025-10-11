Сотрудников мэрии в Кургане научат противодействовать коррупции

Чиновники повысят квалификацию в Кургане
Десятки сотрудников мэрии Кургана пройдут обучение по программе борьбы с коррупцией. Об этом говорится в документации тендера.
«Дополнительное профессиональное обучение по программе „Вопросы профилактики и противодействия коррупции“. Количество обучаемых — 30 человек, из них 10 новых сотрудников», — сообщается в документации на сайте госзакупок.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВласти Курганской области оценят эффективность борьбы с коррупцией с помощью соцопроса
Уточняется, что объем программы составляет 18 учебных часов. По завершению учебы в конце ноября чиновникам в Кургане выдадут удостоверения о повышении квалификации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!