11 октября 2025

Сотрудников мэрии в Кургане научат противодействовать коррупции

Десятки сотрудников мэрии Кургана пройдут обучение по программе борьбы с коррупцией. Об этом говорится в документации тендера.

«Дополнительное профессиональное обучение по программе „Вопросы профилактики и противодействия коррупции“. Количество обучаемых — 30 человек, из них 10 новых сотрудников», — сообщается в документации на сайте госзакупок.

Уточняется, что объем программы составляет 18 учебных часов. По завершению учебы в конце ноября чиновникам в Кургане выдадут удостоверения о повышении квалификации.

