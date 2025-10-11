В Курганской области рыбак наловил карасей
В Курганской области рыбак похвастался удачным уловом карасей на озере Салтосарайское. Рыба ловилась весом под два килограмма на приманку из гороха и перловки. Об этом мужчина рассказал в соцсети.
«В Белозерском округе на озере Салтосарайское хорошо клевали караси весом до 1,7 килограмма и выше. На прикормку использовали перловку и вареный горох», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 RUS» во «ВКонтакте».
Ранее курганец удивил рыбаков уловом в микрорайоне Черемухово. Там мужчина наловил мешок рыбы на фидер.
