11 октября 2025

Курганский рыбак наловил двухкилограммовых карасей на необычную приманку. Фото

В Курганской области рыбак наловил карасей
В Курганской области рыбак наловил карасей Фото:

В Курганской области рыбак похвастался удачным уловом карасей на озере Салтосарайское. Рыба ловилась весом под два килограмма на приманку из гороха и перловки. Об этом мужчина рассказал в соцсети.

«В Белозерском округе на озере Салтосарайское хорошо клевали караси весом до 1,7 килограмма и выше. На прикормку использовали перловку и вареный горох», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 RUS» во «ВКонтакте».

Ранее курганец удивил рыбаков уловом в микрорайоне Черемухово. Там мужчина наловил мешок рыбы на фидер. 

