Услугами подпольного крематория в Кургане пользовались все больницы и полиция

В подпольный крематорий Кургана на улице Омской медицинские отходы привозили практически все медучреждения Зауралья. «URA.RU» установило самых крупных поставщиков биологических отходов.
На портале бизнес информации указаны пять ключевых заказчиков услуг ООО «Центр утилизации медицинских отходов» (ЦУМО), которое подозревают в незаконном сжигании медотходов. «Центр Илизарова — 5,2 млн рублей, Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области — 3,7 млн рублей, Курганская детская поликлиника — 1,8 млн рублей, Курганские поликлиники 1 и 2 — по 1,3 млн рублей», — указано на Rusprofile. Данные привязаны к сведениям сайта госзакупок.
В числе тех, кто вывозил и утилизировал медотходы через ЦУМО, — почти все районные больницы, Курганская станция переливания крови, УМВД России по городу Кургану. По данным сайта госзакупок, ЦУМО уничтожил отходов на 21 млн рублей.
Подпольный крематорий был обнаружен в Кургане на днях. Там якобы сжигали биологические отходы, в том числе части человеческих тел. В офисе ЦУМО прошли обыски. Региональный СУ СКР возбудил уголовное дело. Инсайдеры говорят, что к созданию крематория могла быть причастна судимая экс-замгубернатора Марина Калугина.