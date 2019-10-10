09 октября 2019
08 октября 2019

Разработчики ВСМ Челябинск-Екатеринбург назвали причины отказа от финансовой модели

© Служба новостей «URA.RU»
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РЖД. Вокзал Челябинск, пассажиры, ржд, железная дорога, путешествие, вагон, поезд
Ускорить движение поездов между Челябинском и Екатеринбургом предполагается за 402 млрд рублейФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Строительство высокоскоростной магистрали Москва-Екатеринбург

Причиной пересмотра прежнего варианта финансовой модели проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Екатеринбургом и Челябинском, о котором заявил губернатор Южного Урала Алексей Текслер, названа необходимость перераспределения обязательств всех его участников.

«Мы работаем над оптимизацией финмодели с учетом позиции и замечаний Алексея Леонидовича (Текслера — ред.). Акцент делается на уточнении механизма распределения обязательств концессионера, федерального и регионального бюджетов на инвестиционной и эксплуатационной стадиях реализации проекта, — пояснили в хозяйственном партнерстве. — Фиксация обязательств является одним из ключевых элементов концессионного соглашения, и нам важно сохранить баланс между интересами инвесторов, Федерации и регионов».

Глава Челябинской области 9 октября пояснил «URA.RU», что не верит в параметры пассажиропотока и окупаемости, на которых основана изначальная финансовая модель. «В проект верю, но он должен быть экономически оправдан и не лечь [нагрузкой] на региональные бюджеты. Нужно и федеральное финансирование в рамках капитального гранта», — сказал Текслер.

ВСМ Екатеринбург—Челябинск, строительство которой оценивается в 402 млрд рублей, входит в число приоритетных проектов долгосрочной программы развития РЖД до 2025 года. После ее создания пассажирские поезда между столицами Среднего и Южного Урала будут преодолевать за час и десять минут.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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Ссылки по теме
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