Разработчики ВСМ Челябинск-Екатеринбург назвали причины отказа от финансовой модели

Ускорить движение поездов между Челябинском и Екатеринбургом предполагается за 402 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Строительство высокоскоростной магистрали Москва-Екатеринбург

Причиной пересмотра прежнего варианта финансовой модели проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Екатеринбургом и Челябинском, о котором заявил губернатор Южного Урала Алексей Текслер, названа необходимость перераспределения обязательств всех его участников.

«Мы работаем над оптимизацией финмодели с учетом позиции и замечаний Алексея Леонидовича (Текслера — ред.). Акцент делается на уточнении механизма распределения обязательств концессионера, федерального и регионального бюджетов на инвестиционной и эксплуатационной стадиях реализации проекта, — пояснили в хозяйственном партнерстве. — Фиксация обязательств является одним из ключевых элементов концессионного соглашения, и нам важно сохранить баланс между интересами инвесторов, Федерации и регионов».

Глава Челябинской области 9 октября пояснил «URA.RU», что не верит в параметры пассажиропотока и окупаемости, на которых основана изначальная финансовая модель. «В проект верю, но он должен быть экономически оправдан и не лечь [нагрузкой] на региональные бюджеты. Нужно и федеральное финансирование в рамках капитального гранта», — сказал Текслер.

ВСМ Екатеринбург—Челябинск, строительство которой оценивается в 402 млрд рублей, входит в число приоритетных проектов долгосрочной программы развития РЖД до 2025 года. После ее создания пассажирские поезда между столицами Среднего и Южного Урала будут преодолевать за час и десять минут.