Ямальцам пообещали дешевые авиабилеты

Губернатор Дмитрий Артюхов пообещал снизить цены на вертолетные перевозки Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Вертолетные перевозки до Салехарда станут дешевле. Такое обещание дал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время общения с жителями Ямальского района, сообщили «URA.RU» в пресс-службе окружного правительства.

«11 тысяч за билет в одну сторону — это ненормально. Это касается не только Сеяхи, а всех населенных пунктов Ямальского и Тазовского районов. Подумаем, как снизить цену в ближайшее время. Пока не могу сказать, на сколько, но это точно уже не будет 11 тысяч», — сообщил Артюхов.

По словам главы региона, чтобы сделать билет еще дешевле, окружная субсидия должна быть не 75%, а 90-95%. «Будем развивать малую авиацию. Планируем брать на вооружение суда, которые смогут вмещать до восьми человек. Это уже половина от того, что вмещает Ми-8».

Артюхов 8 августа был с проверкой в Ямальском районе. Жители разговаривали с губернатором о здравоохранении, развитии торговых сетей в районе, мерах поддержки многодетных семей и оленеводов. Похожие вопросы не раз задавали главе региона в его социальных сетях.

Этим летом губернатор объезжает с инспекцией весь регион. Он уже был Шурышкарском районе, после осмотрел ход строительства соцобъектов и ремонта дорог в окружной столице. Также он был на стройках в Красноселькупском и Тазовском районах и побывал в Лабытнанги, где отчитал подрядчика, срывающего сроки сдачи спорткомплексов.