Уральский боксер, забросавший деньгами девушку, предстанет перед судом

Сергея Ковалева обвиняют в нападении на американскую модель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Назначено слушание по делу чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, боксера из Челябинска Сергея Ковалева. Его подозревают в нападении на американскую модель Джейми Фронтц.

«Господину Ковалеву предъявлено обвинение по статье 245 (а) (4) Уголовного кодекса Калифорнии в совершении тяжкого преступления, которое может повлечь до четырех лет заключения в тюрьме штата», — цитирует заместитель окружного прокурора округа Сан-Бернардино в США Джейсон Лисо РИА «Новости». Предварительное слушание по делу состоялось в начале апреля. Дело Ковалева рассмотрят в конце ноября.

Летом 2018 года боксер был арестован в Калифорнии по подозрении в нападении на американскую модель. Пострадавшая рассказала, что Ковалев напал на неё на вечеринке. У женщины была открытая рана на голове, две травмы позвоночника и перелом носа. Модель заявила, что подаст иск на восемь миллионов долларов.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Ковалева сняли с авиарейса Майами-Лос-Анджелес, после того как он засыпал деньгами соседку по самолету. Пассажирка обратилась к членам экипажа и рассказала, что спортсмен взял ее за руку, стал целовать и осыпал купюрами. В результате командир экипажа предложил боксеру покинуть лайнер.