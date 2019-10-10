Тренер польских спортсменов, опоздавших в Екатеринбург, рассказал, чего они испугались в Челябинске

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Аэропорт Кольцово после происшествия с посадкой самолета АН-12. Екатеринбург, кольцово, зал ожидания, задержка рейса, информационное табло, вылет откладывается
Из-за аварии Ан-12 в Кольцово все рейсы были отложеныФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Военный самолет экстренно сел в Кольцово

Польская молодежная сборная по футболу, которая чуть было не опоздала на отборочный матч турнира Евро-2021 в Екатеринбурге из-за ЧП с Ан-12, боялась, что им придется ехать в столицу Урала на автобусе. Об этом рассказал тренер команды Чеслав Михневич. Самолет, на котором летела сборная, приземлился в Челябинске.

«Нам навигатор показал, что нужно 4 часа ехать на автобусе. Это было бы трудно для нас», — говорит он на видео, опубликованном в telegram-канале «Мутко против». По словам Михневича, командир воздушного судна объявил им, что самолет сядет в Челябинске.

Ранее «URA.RU» сообщало, что самолет с футболистами молодежной сборной Польши приземлился в Челябинске из-за ЧП с военным самолетом Ан-12. 11 октября у спортсменов намечена игра в Екатеринбурге против российской национальной команды.

10 октября военно-транспортный самолет Ан-12 приземлился «на брюхо» в аэропорту Кольцово. Из-за произошедшего были отложены взлет и посадка других самолетов в целях безопасности.

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