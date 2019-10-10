Задержанная в Иране российская журналистка рассказала о своем освобождении

Российская журналистка Юлия Юзик поблагодарила главу российского МИД Сергея Лаврова за помощь в ее освобождении из иранской тюрьмы. Также она отметила вклад, который внесло посольство России в Иране в ее освобождение. По ее словам, российский дипломат добился встречи с ней через некоторое время после ее задержания.
«Благодарность <…> хочу выразить МИДу России и лично Сергею Лаврову, который, как мне стало известно, принимал важную роль в процессе», — написала Юзик на своей странице в Facebook. «И посольству России в Иране, представителя которого я увидела в полночь в спецзале для вылетов, куда меня привезли в маске на глазах», — передает слова Юзик
О задержании Юлии Юзик в аэропорту Тегерана стало известно на прошлой неделе. Как писало «URA.RU», причиной для задержания стали подозрения в работе журналистки на спецслужбы Израиля. После того, как в ситуацию вмешались МИД РФ и посольство России в Иране, Юзик отпустили, после чего она вернулась в Россию.