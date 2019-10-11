Подсчитано, во сколько бюджету обходится 1 минута программы Малышевой

На подготовку передач Елены Малышевой тратятся значительные бюджетные средства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На одну минуту программ телеведущей Елены Малышевой на «Первом канале» из бюджета тратится более 33 тысяч рублей. Такие данные распространил телеканал «Дождь».

«Создатели программы „Жить здорово!“ на „Первом канале“ получили субсидии от Роспечати на общую сумму 57 миллионов рублей. Все это выделено в рамках нацпроекта „Демография“. Это программа Елены Малышевой. Посчитано, что за год выйдет 141 выпуск программы общим хронометражом 28 часов. Таким образом, на 1 минуту шоу Елены Малышевой из бюджета тратится 33 тысячи 700 рублей. А вы говорите, что телеканал „Дождь“ — это дорого», — отмечают авторы программы «Деньги».