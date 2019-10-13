Владимир Соловьев опасается по поводу результатов опроса в Екатеринбурге Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Опрос о месте строительства храма Святой Екатерины может не решить проблему недовольства части горожан возведением собора в центре Екатеринбурга. С таким опасением в разговоре с «URA.RU» выступил телеведущий Владимир Соловьев.

«Один опрос уже был — правда, тогда это была процедура общественных слушаний по выбору места [строительства храма], и выбрали сквер. Потом вышла толпа, которая сказала: „Здесь храм не нужен“. Где гарантия, что сейчас не выйдут люди и не скажут, что они не признают результаты городского опроса?» — задался вопросом Соловьев.

Также он отметил, что горожане, выступавшие в мае против строительства храма в сквере у драмтеатра, могут обратить внимание на явку — 70,7 тысячи человек (6,61%) на 16:00. «Это низкая явка. Опять те, кто будет против, будут думать, что мало ли что, их же пришло-то всего несколько тысяч человек, а вот общественное мнение считает по-другому. Это всегда дает широкое поле для трактования результатов», — отметил Соловьев.

Сегодня в жители Екатеринбурга выбирают новое место для строительства храма Святой Екатерины. В опросном бюллетене два варианта: площадка бывшего Приборостроительного завода на Горького, 17 и участок за Макаровским мостом. Инвесторы возведения собора отказались от предыдущего места — сквера у театра Драмы — после майских протестов. Комментируя выступления горожан, Владимир Соловьев раскритиковал их и назвал «наследниками бесов».

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