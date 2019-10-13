Вора в законе избили на свадьбе криминального авторитета

Вор в законе лишился титула на свадьбе Фото: pixabay.com / Pixabay License

новость из сюжета Противостояние воров в законе

На Украине вор в законе Андрей Недзельский, известный в криминальном мире по кличке Неделя, лишился своего статуса. Его избили на свадьбе три других криминальных авторитета. Об этом сообщил бывший первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«В Киеве на торжестве по случаю свадьбы Олега Бакинского (вор в законе Олег Крапивин — прим. ред.) три вора в законе лишили статуса Андрея Недзельского. Его сильно побили и выбросили за пределы территории», — написал Аброськин на странице в Facebook. Он также опубликовал в соцсети фотографии 15 криминальных авторитетов Украины, перечеркнув портрет Недзельского.

Вор в законе Неделя является одним из тех воров, кто получил свое звание, не побывав в местах лишения свободы. Сообщалось, что обычно он не покидал пределов Киева. Однако все изменилось в 2018 году, когда вор в законе Надир Салифов по кличке Лоту Гули, претендующий на место главы криминального мира в России, начал активные действия на территории Украины. Тогда Недзельский покинул Украину, опасаясь «раскоронования».