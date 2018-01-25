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25 января 2018
11:09  25 января 2018 16

Вор Гули, которому присягнули свердловские торговцы, начал захват Украины

Гули претендует на лидерство на постсоветском пространствеФото: «Прайм Крайм»
новость из сюжета:
Противостояние воров в законе
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Вор в законе, 45-летний Надир Салифов по кличке Лоту Гули, претендующий на место главы криминального мира № 1 в России, начал активные действия на территории Украины. В глазах Гули, освободившегося три месяца назад после 22 лет заключения, Украина по-прежнему остается всего лишь юго-западной провинцией России. Его эмиссары начали предпринимать попытки установить контроль над бизнесом на территории бывшей советской республики.

Гонцы Гули посещают владельцев ресторанов, торговых центров, рынков и иных торговых точек, владельцами которых являются выходцы из Азербайджана. Им предлагают получить «крышу» от Гули, иначе обещают их бизнесу проблемы. С тревогой об этом сообщил бывший пресс-секретарь СБУ Украины Станислав Речинский, передает издание Vesti.az. По мнению Речинского, в настоящее время находящийся в Турции Салифов через своих эмиссаров активно ищет каналы для организации нелегальной деятельности на Украине. Речинский отмечает, что у Салифова на Украине есть могущественная поддержка, которая может помочь Гули в криминальном переделе Украины. Речь идет прежде всего об олигархе Вагифе Алиеве, а также о воре в законе Олеге Крапивине по кличке Олег Бакинский.

Олег Бакинский имеет не только воровской статус на Украине. Как уроженец азербайджанского города Шамаха, сейчас он является заместителем председателя Конгресса азербайджанцев Украины, председателем Киевской организации азербайджанцев Украины. Интриги добавляет тот факт, что Олега Бакинского на Украине называют лучшим другом министра МВД республики Арсена Авакова. Таким образом, Гули может рассчитывать на лояльность правоохранительных органов.

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Речинский посетовал, что Украине нечего противопоставить экспансии Гули и почти нет своих влиятельных воров в законе. «Сергей Лысенко (Лера Сумской) в основном в Москве, — пишет Речинский на своей странице в Facebook. — Андрей Недзельский (Неделя) боится возвращаться на Украину по причине фактического „раскоронования“, Серго Глонти (Гуга) депортирован. Остальные либо стары, либо недостаточно влиятельны для того, чтобы контролировать преступность во всеукраинском масштабе».

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Гули начал борьбу за звание главного вора России. По мнению экспертов, кандидатура Гули устраивает на этом посту большую часть представителей воровского мира, а также Салифов удобен властям. «Как уроженец Грузии, Гули способен контролировать общеуголовную преступность. Как азербайджанец — навести порядок на рынках. Как мусульманин — влиять и на радикалов с Северного Кавказа в местах лишения свободы, и на лидеров этнических группировок из Средней Азии, традиционно не признающих воровские законы», — сообщает инсайдер.

Пока же в России объявили Гули в розыск через Интерпол, он ведет свои дела из Турции. На вилле под Стамбулом, где сейчас живет Гули, он каждый день принимает делегации из России, назначает «смотрящих» и наделяет их полномочиями. Количество его сторонников в разных регионах страны стремительно растет. Гули присягнули на верность на юге, в Поволжье, Сибири, в Свердловской и Челябинской областях. Выборы нового главного вора России состоятся в 2018 году из-за того, что нынешний глава криминального мира, 64-летний Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой, находится под следствием и ему грозит пожизненное заключение.

Виктор Дорофеев
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