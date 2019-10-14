В Екатеринбурге обработано более 47% голосов в опросе о месте строительстве храма Святой Екатерины. В Орджоникидзевском, Ленинском и Чкаловском районах лидирует площадка на месте бывшего приборостроительного завода. Об этом «URA.RU» сообщили в местной избирательной комиссии.
По итогам обработки 14,7 тысячи бюллетеней в Орджоникидзевском районе на первом месте находится территория бывшего приборостроительного забора, за неё проголосовали 8,7 тысячи горожан (59,26%). За площадку рядом с Макаровским мостом свой голос отдали 5,5 тысячи жителей (37,53%).
Первые данные получены и в Ленинском районе, где обработано уже 16,5 тысячи опросных листов. 9,6 тысячи горожан (58,58%) проголосовавших выбрали площадку на месте бывшего завода, а 6378 (38,59%) — территорию рядом с Макаровским мостом.
Ранее «URA.RU» сообщало, что площадка на месте бывшего Приборостроительного занимает первое место в Чкаловском районе. За площадку Приборостроительного завода проголосовали 9,4 тысячи (60,2%) жителей Екатеринбурга, за участок рядом с Макаровским мостом — 5,7 тысячи горожан (36,7%).
В опросе о месте строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, который прошел 13 октября, приняли участие 97,5 тысячи жителей города. Подсчет голосов начался в полночь. В мэрии заявили, что не ожидали такой явки, поэтому подсчет голосов может затянуться до вечера 14 октября.