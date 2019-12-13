Уральский фотограф засудил лейбл Тимати

Басманный суд Москвы оказался на стороне сургутского фотографа Фото: Михаил Батенев, Instagram

Сургутский фотограф Михаил Батенев выиграл суд у музыкального лэйбла «Black star» за нарушение авторских прав. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе адвокатского бюро «Бишенов и партнеры», которое представляло интересы фотографа.

«Суд присудил Батеневу 70 тысяч рублей компенсации. Еще лейбл должен будет оплатить судебные издержки и возмещение морального вреда в 25 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе адвокатского бюро. Там также добавили, что иск сургутского фотографа рассматривался в Басманном суде Москвы. Для вынесения приговора привлекался эксперт по фототехнике.

Адвокат фотографа Анжелика Решетникова рассказала корреспонденту «URA.RU» о том, что суд обязал удалить незаконно размещенную фотографию из всего контента, который размещен в интернете. «А это означает, что клип, снятый Pabl.A, где также в конце присутствует фотография, должен быть удален либо переснят. Михаил несказанно рад такому результату. Это большая победа, так как за нами — все фотографы страны», — заявила Решетникова.

Ранее «URA.RU» уже сообщало о претензиях Батенева к рэперу Pabl.A, который поставил на обложку своего альбома без спроса снимок фотографа. Музыкант пытался урегулировать претензии в досудебном порядке. Однако сургутянин от такого предложения отказался. Лейбл Black star принадлежит известному российскому рэперу Тимати (Тимур Юнусув).